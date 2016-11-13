Beyşehirde Kızılay haftası kutlamaları

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Kızılay Haftası zarfında Kızılay kadar ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görebilen öğrenciler arasında gerçekleştirilen kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi hizmet binasında düzenlenen törende konuşan Beyşehir Şubesi Başkanı Nurettin Koçer, bu yıl Türk Kızılayı’nın 148. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirterek, “İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğümüzle bu sene işbirliğine girerek hafta kapsamında yarışmalar düzenledik. Bu yarışmalarda birbirinden hoş eserler ortaya koyan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Burada, birincil üç dereceye giren isimlere ödüllerini atamak için defalarca birlikte yığılmış bulunuyoruz” dedi.

Konuşmaların arkasında kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel ve öteki katılımcılar göre verildi.

Törene, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, İlçe Mili Eğitim Müdürü Musa Davetli, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, Milli Eğitim Şube ve okul müdürleri, kurum amirleri ile Kızılay Şubesi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yarışmada dereceye giren isimler şöyle:

“Liseler arası kompozisyon yarışması birincisi, Seyfettin Süleyman Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Beyza Ünlü, ikinci Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi İrem Tuzcu, üçüncü Fetullah Bayır Gen Lisesi Ömer Faruk Vural. Ortaokullar arası şiir yarışması birincisi Karaali Ortaokulu’ndan Emine Nur Yazan, ikinci Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu Sunay İkiz, üçüncü Ayşe Özkaya. İlkokullar Arası Resim Yarışması birincisi, Altınçocuk İlkokulu’ndan Leyla Gökmen.