Beyşehirde Kızılaydan yaşlı hastalara ziyaret

Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi, Kızılay Haftası etkinlikleri zarfında Konya’nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nde yatarak çare görebilen ihtiyar hastaları ziyaret etti.

Ziyarete, Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kendir ve Afiyet Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşen Parlakkaya da eşlik etti. Yaşlı hastaları odalarında bir bir ziyaret ederek yakınlarına ve kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulunan ve acele şifalar dileyen Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, bir süre sohbet edip hal hatır sordukları hastalara kendilerinden bir talepleri olup olmadığını sorarken, değişik hediyeler de verdi.

Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi Idare Heyeti Üyesi Cahit Ceylan, Kızılay Haftası olması dolayısıyla yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bu ziyareti planladıklarını belirterek, hastane yönetici ve çalışanlarına yardımları ve verdikleri sağlık durumu hizmetinden dolayı teşekkür etti.