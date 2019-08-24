Beyşehir'de KYK tanıtım stantı açıldı

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt girişlerinde tanıtım stantı kuruldu.

KYK'ya bağlı bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlükleri tarafından 2019-2020 öğretim dönemi dolayısıyla Beyşehir'e kayıt için gelen öğrenci ve ailelerine yönelik olarak yurt hizmetleri, öğrencilerin öğrenim göreceği kampüsteki yükseköğrenim kurumları ile ilçe hakkında bilgiler vermek üzere tanıtım stantları kurulduğu bildirildi.

KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül yaptığı yazılı açıklamada, öğrenciler ve aileleri için açılan tanıtım stantlarında görev yapan personelin, kurumun işlevi, yurt, kredi ve burs müracaatlarının nasıl yapılacağı, yurtlarda öğrencilere sunulan imkanlar, eğitim konusunda yürütülen sosyal, kültürel ve sosyal faaliyetler hakkında öğrenci ve ailelerini bilgilendirdiğini söyledi.