Ana Sayfa   >   Genel   >   Beyşehir'de lise öğrencilerine organ bağışı semineri

Beyşehir'de lise öğrencilerine organ bağışı semineri

10 Kasım 2016 Perşembe, 15:00
Beyşehir'de lise öğrencilerine organ bağışı semineri

Benzer Konular

beysehir-iskender-mesire-alanina-kavusuyor
Beyşehir İskender Mesire Alanına kavuşuyor
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
mesai-arkadasina-bobregini-verdi
Mesai arkadaşına böbreğini verdi

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Devlet Hastanesi tarafından Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilere organ bağışıyla ilgili seminer düzenlendi.

Seminere konuşmacı olarak katılan hastanede görevli hemşireler Dilek Aktürkbilgiç ve Rukiye Yılmaz, Türkiye’deki organ bağışı durumu hakkında bilgiler verirken, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Okul yönetimi, Kütüphane Kulübü’nün müracaatı üzerine verilen seminerden dolayı hastane yetkililerine teşekkür etti.

Beyşehir lise öğrencileri organ bağışı Seminer

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet