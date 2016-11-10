Beyşehir'de lise öğrencilerine organ bağışı semineri
10 Kasım 2016 Perşembe, 15:00
KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Devlet Hastanesi tarafından Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilere organ bağışıyla ilgili seminer düzenlendi.
Seminere konuşmacı olarak katılan hastanede görevli hemşireler Dilek Aktürkbilgiç ve Rukiye Yılmaz, Türkiye’deki organ bağışı durumu hakkında bilgiler verirken, organ bağışının önemine dikkat çekti.
Okul yönetimi, Kütüphane Kulübü’nün müracaatı üzerine verilen seminerden dolayı hastane yetkililerine teşekkür etti.