Beyşehir'de “Maskeme değil, gözlerime bak” farkındalık etkinliği
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, Lösemi Haftası dolayısıyla “Maskeme değil, gözlerime bak” sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinin bahçesinde hafta kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci ve öğretmenler, katılımcılar lösemili hastalara destek vermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak bir araya gelerek maske taktı.
Etkinlikte, hastalık hakkında katılımcılara bilgiler verilirken, löseminin bulaşığı bir hastalık olmadığı, hastaların maskeleri etraflarından mikrop almamak ve korunmak için kullandığı belirtilerek, löseminin her yaşta görülebileceğine dikkat çekildi.
Ayrıca, löseminin çaresi olmayan bir hastalık olmadığı, aksine iyi bir tedavi ve moral desteği ile yüzde 85’lere varan oranda iyileşme sağlanabilen bir hastalık olduğu vurgulandı.
Etkinlikte, aynı okulda öğrenim gören 15 yaşında iken "Hodgkin Lenfoma" kanseri teşhisi konulan Aysu Gümüşkan'a da öğrenci arkadaşları tarafından moral ve destek vermek amacıyla başına taç giydirildi.
Programın sonunda okuldaki tüm öğrenciler asker selamı vererek, İstiklal Marşı'nı okudu.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Okul Müdürü İrfan Karabacak, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.
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