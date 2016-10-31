Beyşehirde mehteranlı Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Vali Yardımcısı Mehmet Ünal’ın Beyşehir Kaymakamlığı makamında bayram tebriklerini kabul etmesinin peşinde başlayan kutlamalar, Beyşehir 75’inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu’nda devam etti. Vali Yardımcısı Mehmet Ünal ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’un okulların ve ilçe halkının bayramını kutlamasının arkasında İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Günün amaç ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Vali Yardımcısı Ünal, “Bugün coşkuyla, kıvançla, heyecanla ve onurla kutladığımız Cumhuriyetimizin 93’üncü yılı hepimize kutlu olsun” dedi.

Konuşmasında, Türk milletinin tarihteki kurtuluş mücadelesine ve cumhuriyetin bildiri edilmesinin ardından elde edilen kazanımlara dikkat çeken Ünal, “Aziz Atatürk’ün her koşul ve ortamda defalarca inandığı ve güvendiği milletinden aldığı güçle kahraman Türk milletinin tüm işgalcilere kafa tutan azmi, inancı ve cesareti tamamen kazanılan Kurtuluş Savaşının peşinde ilan edilen cumhuriyetle, sadece basit bir idare değişikliği olmamış, ülkemiz her alanda köklü değişiklikler yaşamıştır. Cumhuriyet, Türk milletinin çağdaşlaşma projesi olmuştur” diye konuştu.

Konuşmaların gerisinde öğrenciler kadar günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Arkasında öğrencilerin halk oyunu gösterileri izlendi. Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın törenlerde gerçekleştirdiği gösteriler alandaki coşkuyu daha da artırdı.

Törende Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilçe genelinde düzenlenen fotoğraf, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol kadar verildi. Bayram kutlamaları, törene katılan gaziler ile okulların devlete ait geçit töreni ile son buldu.