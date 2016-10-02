Beyşehir'de mehteranlı skate parkı tanıtımı

KONYA (AA) – Beyşehir ilçe merkezindeki göl kıyısında kurulan extrem spor alanı skate parkta düzenlenen mehteranlı tanıtım programı ilgiyle izlendi.

Beyşehir Belediyesi tarafından Vuslat Parkı içerisinde kurulan skate park, ilçede yaşayan kaykay ve patensever gençlerin hizmetine sunuldu.

Beyşehir Belediyesi tarafından tanıtım için gerçekleştirilen skateboard gösterisi, parkur çevresinde toplanan ailelerin ve gençlerin yoğun ilgisini çekti.

Antalya’dan gösteri amaçlı gelen, aralarında Türkiye şampiyonalarında dereceye giren isimlerin de olduğu patencilerden oluşan ekip, parkurdaki rampa iniş ve çıkışlarında zaman zaman taklalar atarak gerçekleştirdikleri akrobasi gösterileriyle izleyenlere adeta nefesleri kesen heyecanlı anlar yaşattı.

Parkurda gösteri bisikleti ve patenleriyle bir süre Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın çaldığı marşlar eşliğinde akrobasi hareketleri yapan ekip, izleyenlere adrenalin içeren dakikalar yaşattı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Antalya’dan gelen sporculara gerçekleştirdikleri güzel gösterilerinden dolayı teşekkür etti.

Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerden gelen talepler üzerine ilçe merkezine skate park kurmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Parkta kaykay tutkunu gençlerin paten ve özel bisikletlerle kayıp gösteri yapabileceği bir alanı hizmete sunduklarını anlatan Özaltun, “Amacımız, çocuklarımızı, gençlerimizi televizyon ve internet başından alarak bu alanlara çekebilmek. Zira, bizim için onlar çok önemli.” dedi.