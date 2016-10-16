Beyşehirde merdiven altı silah imalathanesi kapatıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın ruhsatsız bir tabanca atölyesine yaptığı baskında, arasında kaleşnikof ve kanas görünümlü şarjörlü av tüfeklerinin de bulunduğu yasa dışı üretim 24 av tüfeği ile fazla sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Atölye hakkında kapatma işlemi uygulandı.

Edinilen bilgiye takriben, Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Beyşehir’de bazı şahıslar tarafından merdiven altı ve ruhsatsız olarak işletilen bir takım atölyelerde yasa dışı olarak av tüfeği üretim edilerek yurt genelinde pazarlanıp satışa sunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Konya İl Jandarma ve Beyşehir ilçesi Üzümlü Jandarma Komutanlığı’na alt ekiplerin ortak çalışması neticesinde, ilçeye alt Huğlu Mahallesi’nde E.Y. isimli şahsın işlettiği iddia edilen ruhsatsız tabanca imalathanesine hakim düzenlendi. Adreste yapılan aramada jandarma ekipleri, kaleşnikof ve kanas görünümlü özel av tüfekleri, yasa dışı imal 19 standart namlu av tüfeği, av tüfeği üretiminde kullanılan 806 parça değişik tabanca malzemesi ele geçirildi.

Ruhsatsız tabanca imalathanesi hakkında kapatma işlemi uygulayan jandarma ekipleri, adreste bulduğu yasa dışı imal av tüfekleri ile tüfek üretiminde kullanılan malzemelere el koydu. Jandarma ekiplerinin hakkında hukuki işlem başlattığı E.Y. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere hür bırakıldı.