Beyşehir’de mobil ikram aracı dönemi
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayatın her alanında vatandaşların yanında olmaya özen gösterdiklerini belirten Özaltun, kurum bünyesine dahil ettikleri mobil ikram aracının önümüzdeki günlerde ilçede yaşayan vatandaşlara ikram hizmeti vermeye başlayacağını söyledi.
Araç filosuna dahil edilen ikram aracını inceleyen Başkan Özaltun, daha önce de ilçeye kazandırdıkları mobil ikram çeşmesine dikkat çekerken, “Kandil gecelerinde, mübarek günlerde, değişik ramazan veya festival etkinliklerimizde, toplu açılış törenlerimizde gerek kent merkezinde, gerekse dış mahallelerimizde birçok noktada yerleştirildiği alanda vatandaşlarımıza mevsimine göre sıcak soğuk değişik içecek ikramlarımızda bulunduğumuz ikram çeşmemiz halkımız tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Şimdi ise bu hizmete daha da serilik ve hız kazandırmak ve farklı amaçlarla da değerlendirebilmek amacıyla Belediyemiz bünyesine yeni bir mobil ikram aracımızı dahil ettik. Bir kamyonetimiz, yapılan yeni dizaynıyla içerisinde çay ocağı, lavabo ve mutfak dolabı da bulunan bir mobil ikram aracı haline dönüştürüldü. Aracımız, giydirme çalışmasının tamamlanmasının ardından vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Bu araçla, yaşamın her alanında Belediyemizin ikram hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına kadar götürmeyi hedefliyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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Beyşehir’de mobil ikram aracı dönemi
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