Beyşehir’de mobilya fabrikasında yangın

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sanayi sitesinde kapı ve mobilya imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri göre güçlükle söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi, Selçuklu Caddesi üstünde bulunan mobilya ve kapı imalatı yapılan bir fabrika, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üstüne olay yerine fazla sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikanın arkadaki kısmında yoğunlaşan yangına müdahale etti. Alevlerin yükseldiği işyerine ise camları kırarak girebildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında bitişiğindeki işyerlerine sıçramadan teftiş altına alındı. Takriben bir saat süren bir çalışmanın arkasında yangın söndürüldü. Ekipler sonradan fabrikada soğutma çalışmaları başlattı.Can kaybının yaşanmadığı yangında, fabrikada büyük çapta somut zarar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini analiz etmek için çalışma başlattı.