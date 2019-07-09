Beyşehir'de modern seracılık dönemi başlıyor

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, tarım uzmanlarının da desteğiyle modern seracılık döneminin başladığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Üzümlü ve Karadiken mahallelerinde kurum tarafından desteklenen ve Ziraat Bankası tarafından finanse edile bin ve 2 bin metrekarelik alanlarda kurulan seralarda domates üretiminin başladığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Örtü altı yetiştiriciliğinde üreticilerimize teknik destek sağlayarak üretimi teşvik ediyoruz. Beyşehir İlçe Müdürlüğümüz teknik personellerinin vermiş olduğu teknik destekle bölgemizde modern üretim yapıyoruz. Ayrıca, Bambus ve Terrestris arılarını kullanarak daha çevreci üretim de gerçekleştirilmeye başlandı. İlçemizde seracılığın daha da yaygınlaşması adına İlçe Müdürlüğü olarak ilk günkü azim ve gayret ile modern seracılığı bir adım daha taşımak için üreticilerimizin daima yanında yer almaya devam ediyoruz. Bölgemizdeki kurulan seralarda yatırımcılarımız, Ziraat Bankası'nın düşük faizle kredi uygulaması ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca belirlenen teknik kriterlere uygun şekilde yapacakları sera yatırımcılarını ve bu seralarda gerçekleştirecekleri üretime yönelik girdilerinin finansmanı amacıyla söz konusu düşük faizli kredilerden yararlandılar." denildi.