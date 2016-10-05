Beyşehir'de motosiklet hırsızlığı

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, evin önünde park halinde duran bir motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Motosikleti çalınan kişi, yaşadığı mağduriyetinin sonrasında çalınan motosikletinin fotoğrafını ve plaka bilgilerini kişisel sosyal medya hesabında yayınlarken, görenlerin olması halinde yardımcı olmasını istedi.

Yeni Mahallesi’nde oturan İsa Yılmaz, evinin önünde park halinde bulunan 42 BEC 35 plakalı motosikletinin çalındığını ihbar edince adrese polis ekipleri geldi.

Çalınan motosikletle ilgili bilgi alan ve plakasını belirleyen polis ekipleri, çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin önünde park halinde duran motosikletini iş yerine gitmek üzere yanına geldiğinde göremediğini belirtirken, çalındığını anlayarak polise haber verdiğini söyledi.

Polise başvuru yapmasının ardından bu konuda Beyşehir’de çalıntı motosiklet mağduru olan kişinin yalnızca kendisinin olmadığını da öğrendiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

“Ben dahil motosikleti çalınan 4’ncü hırsızlık vakası olmuş. Bu, bir hırsızlık şebekesinin işi mi bilmiyorum. İnşallah polisimiz bulup teslim eder. Ben de polise müracaatın dışında daha önce çektiğim fotoğrafları olunca kişisel sosyal medya hesabımda yayınlayarak görenler olursa diyerek telefon numaramı da yazarak yardım istedim.”

