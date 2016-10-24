Beyşehirde muhtar eşleri tanışma yemeğinde buluştu

Konya’nın Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde tahsis yapan semt muhtarlarının eşleri tanışma yemeğinde bir araya geldi.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği, 19 Ekim Muhtarlar Günü zarfında, Anamas Konukevi’nde ilçelerde görev yapan mahalle muhtarlarının eşlerini birlik, beraberlik ve tanışma yemeğinde buluşturdu. Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, yemek yemek öncesi yaptığı konuşmada, merkez ilçe ve dış mahallelerde devir yapan mahalle muhtarlarını dernek olarak eşleriyle bir yemek programı düzenleyerek bir araya getirdiklerini söyledi.

Yemeğin ardından semt muhtarlarının eşlerine, muhtar eşlerine desteklerinden ötürü birer teşekkür plaketi ibraz edildi.