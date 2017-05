Beyşehirde Mutlu Anne, Mutlu Aile” konferansı

Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, Beyşehir Belediyesi kadar Anneler Gününe özel olarak bayanlara karşın düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansa ilgi belirten hanımlar, “Anneler Gününüz kutlu olsun” diyerek kendilerine karanfil uzatan belediye görevlileri tarafından salon girişinde karşılandı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde gerçekleşen konferansın başlangıç konuşmasını yapan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Annelerin Gününü kutlayarak konuşmasına başladı. Salonu dolduran annelere hitap eden Başkan Özaltun, “Söylediğimiz bir laf var hep; ben sizlere burada konuşun hitap edebiliyorsam, bir anne bir uçtan bir uca bu oluyor. Dolayısıyla bu makamlarda, mevkilerde hizmet eden, konuşan insanların arkasından her zaman bir anne vardır. Allah’ım tüm annelerden razı olsun. Zaten sizlere müjde verilmiş, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diye. Katılımlarınızdan nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, halkın hizmetine kısa bir vakit önce giren ve birçok programa konut sahipliği yapan Beyşehir Kültür ve Hayat Merkezinde güzel bir etkinliğin organize edildiğini belirterek, “Bu salonu ilçemize kazandıran Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizin anneler gününü kutluyorum” dedi.

Bireysel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan ise, çocuk yetiştirmeyle ilgili yapılan yanlışlara uyarı çekerek, “Ne ekerseniz onu biçersiniz, ne verirseniz onu alırsınız anneler. Anneler, değerinizi, kıymetinizi iyi bilin, bilin ama bu cins sizlerin eseridir” dedi. İyi bir insan yetiştirmenin emek gerektirdiğini gösteren Bilirkişi Aslanhan, “Hepimiz emek harcayacağız, alın teri ve gözyaşı dökeceğiz. Nasıl fakat, pazarda elma var bir lira, elma var 5 lira. Kiraz var 1 lira, kiraz var kilosu 10 dolardan yurt dışına götürülüyor. Allah’ın bir elması, portakalı, kirazı, çileği bile akıma tarafından layık kazanıyorsa, yaradılmışların en muhteşemi olan insan bir emek, bir gözyaşı istemeyecek mi, uygunluk istemeyecek mi, kimse kusura bakmasın” diye konuştu.

Aslanhan, çocuk yetiştirirken yapılan yanlışlara aksan yaparak, “Yemiyoruz yediriyoruz, içmiyoruz içiriyoruz, giymiyoruz giydiriyoruz. Her türlü imkanı sağlıyoruz. Biz nerede hata yapıyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Son on yıldır özellikle biz anneler ve babalar Türkiye’deki anne babalar sadece çocuklarımızın okul başarısına odaklandık. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına, üniversite sınavına, yemesine içmesine, matematiğine kimyasına, özel dersine, cep telefonuna, odadaki mobilyasına, koltuğuna odaklandık. Kimse çocuğunun kişiliğine, karakterine, edebine, ahlakına, şahsiyetine odaklanmadı. 18 yıldır bu işi yapıyorum. Anneler 18 yıldır gelirler Türkiye’nin her kadar, Sıtkı hocam ‘Bizim kızın iyi bir fen lisesini kazanması için acaba hangi eğitim kurumuna göndersek daha başarılı olur?’ , ‘Hocam oğlumun iyi bir üniversiteyi kazanması için sizin tanıdığınız iyi bir matematikçi var mı, özel ders aldırsak?’ Ya bir tane Allah’ın kulu gelsin desin ancak ‘Bizim bu kız var ya acımasız, bizim bu erkek çocuk paylaşmayı bilmiyor, bu kız anasına babasına saygısız, büyüklerin yanında nasıl oturup kalkacağını bilmiyor. Ben bu kıza bu oğlana, terbiyeyi yazınsal ahlakı, insan olmayı nasıl öğretirim’ diyeni ben duymadım” ifadelerini kullandı.

Annelere çocukların beslenmesi ve günümüzdeki cinayetlerden bahseden Bireysel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan’ın konferansının arkasında, ilahi grubunun sahne almasıyla program sona erdi.