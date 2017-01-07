Ana Sayfa   >   Genel   >   Beyşehir'de nazım imar planı toplantısı

Beyşehir'de nazım imar planı toplantısı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:20

Benzer Konular

Konya'da hasta taşıyan ambulans devrildi
Beyşehir'de kapalı pazar yeri güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
Beyşehir'de yeni yılın ilk nikahı

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde yeni nazım planı düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Beyşehir Belediyesi İş Merkezinde düzenlenen toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe İmar ve Şehircilik Müdürü Sultan Güleser Korkmaz, belediye meclis üyeleri, ilçede faaliyet gösteren mimar, inşaat mühendisleri ve müteahhitler katıldı.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni nazım imar planının gelecek 50 yıl düşünülerek hazırlandığını vurgulayarak, şehri yeniden dizayn etme ve daha yaşanabilir bir hale getirmek adına bu çalışmaların önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıda, katılımcılara plan hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Beyşehir Beyşehir Belediyesi Nazım imar planı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet