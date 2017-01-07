Beyşehir'de nazım imar planı toplantısı

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde yeni nazım planı düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Beyşehir Belediyesi İş Merkezinde düzenlenen toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe İmar ve Şehircilik Müdürü Sultan Güleser Korkmaz, belediye meclis üyeleri, ilçede faaliyet gösteren mimar, inşaat mühendisleri ve müteahhitler katıldı.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni nazım imar planının gelecek 50 yıl düşünülerek hazırlandığını vurgulayarak, şehri yeniden dizayn etme ve daha yaşanabilir bir hale getirmek adına bu çalışmaların önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıda, katılımcılara plan hakkında kapsamlı bilgi verildi.