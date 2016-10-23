Beyşehirde öğrenciler “osteoporoz” hastalığına dikkat çekmek için yürüdü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde öğrenciler, sağlıkçılarla birlikte osteoporoz hastalığına karşısında toplumsal mesaj tahsis etmek için yürüdü.

Beyşehir Kaymakamlığı ve Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi göre Dünya Osteoporoz Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş etkinliğine İlçe Sağlık Durumu Müdürü Dr. Durmuş Ali Turgut, İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Musa Davetli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Bayındır, sağlıkçılar, öğrenci grupları ve beraberindeki eğitimciler katıldı. Köprübaşı Caddesi üstünde başlayan yürüyüş, Vuslat Parkı içerisindeki sahil boyunca devam etti. Yürüyüşe katılan öğrenci grupları açtıkları pankartlarla osteoporoz hastalığına karşın toplumsal mesajlar verdi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Durmuş Ali Turgut, yürüyüşün gerisinde yaptığı konuşmada, osteoporozun ırk aralarında kemik erimesi diye bilinen bir rahatsızlık olduğuna vurgu yaparak, özellikle insan yaşamında yaşlılıkta apayrı bir sorun olarak karşılarına çıktığını söyledi. Bu hastalığa karşısında toplumsal bir mesaj devretmek için sembolik olarak Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda öğrenim gören öğrenci gruplarıyla birlikte sağlıkçılar olarak bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Turgut, “Sağlıklı yaşamak ve dinç kalmak için hareket, diyet ve su günümüzün üç doktoru bunlardır arkadaşlar. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın ve uygulayın” dedi.