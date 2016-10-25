Beyşehirde öğrencilere EXPO Antalya gezisi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde öğrenim görebilen lise öğrencileri, düzenlenen EXPO 2016 Antalya gezisine katıldı.

Beyşehir Belediyesi, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik Antalya gezisi düzenledi. Beyşehir Belediyesi’nin atama ettiği otobüs ile birlikte Antalya’ya dışarı giden lise öğrencileri, bu sene çiçek ve çocuk teması ile düzenlenen EXPO 2016 Antalya’daki fuar alanını gezdi. Lise öğrencileri, sergi alanındaki Beyşehir Belediyesi standını da ziyaret etti. Fuar alanını fazla beğendiklerini bildiren öğrenciler, Belediye Başkanı Murat Özaltun’a düzenledikleri geziden dolayı teşekkür etti.

Geziye okuldan 44 lise öğrencisi iştirak ederken, katılımcıların uluslararası bahçeler, EXPO göledi, EXPO kulesi, çocuk adası, anfi tiyatrolar, meyve bahçeleri ve çiçek sergi alanını da gezme fırsatı buldu.