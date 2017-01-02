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Beyşehir'de okul bahçeleri temizlendi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:10

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KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesine bağlı ekipler okul bahçelerinde kar temizliği çalışması yaptı.

Belediyeye bağlı ekipler ilçedeki tüm okulların bahçelerini temizleyerek, saçaklarda biriken kar ve buzları kırdı. Ekipler ayrıca servis güzergahlarında tedbir aldı.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, eğitim öğretimin normal seyrinde devam edebilmesi için çalışma yapan belediye ekiplerine ve Belediye Başkanı Murat Özaltun’a teşekkür etti.

Beyşehir Belediyesi KAR TEMIZLEME

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