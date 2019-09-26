Beyşehir'de okullara beyaz bayrak sertifikaları verildi
KONYA (AA) – Beyşehir'de, beyaz bayrak ve beslenme dostu okul seçilen eğitim kurumlarına sertifikaları verildi.
Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi toplantısı salonunda gerçekleştirilen sertifika dağıtım töreninde konuşan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, "Çocuklar geleceğimizdir. Onlar bizim toplumun aynası gibidir. Her türlü kötü ortamdan onları uzaklaştırmak bizlerin asli görevidir. Beyaz Bayrak Sertifikası ve Beslenme Dostu Sertifikası alan okul müdürlerimizi kutluyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
İlçe Mili Eğitim Müdürü Musa Konuk da beyaz bayrak işbirliği protokolünün 2015 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında uygulandığını hatırlattı.
Konuk, konuşmasında, "Proje kapsamında beyaz bayrak almak için başvuru yapan eğitim kurumları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirli kriterlerle değerlendirilmekte ve kriterlere uygun olarak yeterli puan alan okullara beyaz bayrak verilmektedir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilimizde 39 okula beyaz bayrak verilmiş olup, toplam 72 okul ve kurumumuz 'Beyaz Bayrak Sertifikası' almıştır. Ayrıca Beslenme Dostu Sertifikası 2018-2019 yılında 39 okulumuza verilmiş olup, toplam da 66 okulumuz bu belgeye sahip olmuştur." dedi.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir de hedeflerinin öğrencilere daha güzel ortamlar sağlamak olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından Beyşehir'de beyaz bayrak ve beslenme dostu okul olmaya hak kazanan eğitim kurumlarının müdürlerine sertifikaları, pirinç levha ve bayrakları verildi.
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Beyşehir'de okullara beyaz bayrak sertifikaları verildi
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