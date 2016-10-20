Beyşehirde okullara beyaz bayrak ve sertifikaları verildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, beyaz bayrak ve sertifika almaya adalet kazanan 17 okula bayrak ve sertifikaları düzenlenen törende verildi.

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Konya’da 2016 yılı içerisinde ilçe kontrol komisyonlarınca denetimi yapılarak beyaz sancak ve sertifikası almaya adalet şampiyon 19 okul belirlendi. Bu okullar içerisinde, hijyene uyarı eden ve çevre düzenine özen göstererek beyaz bayrak ve sertifikası almaya adalet kazanan Beyşehir’deki 17 okula düzenlenen törende bayrak ve belgeleri verildi. Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Misafir, İlçe Sıhhat Müdürü Dr. Durmuş Ali Turgut, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Bayındır ve beyaz sancak almaya adalet şampiyon okulların müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir’de geçtiğimiz yıl da 9 okulun beyaz sancak sertifikası almaya adalet kazandığını hatırlatarak, “Bu yıl da 17 okulumuz beyaz sancak almış bulunmaktadır” dedi. Beyaz sancak almak için ilçede 7 okulun da başvurusu olduğunu vurgulayan Konuk, son iki yıl içerisinde beyaz sancak bölge okul sayısının 26’ya ulaştığını kaydetti.

Beyşehir İlçe Afiyet Müdürü Dr. Durmuş Ali Turgut da konuşmasında, oluşan tablonun Beyşehir adına gurur verici bir tablo olduğuna aksan yaparak, “Diğer ilçelere nazaran Beyşehir bu konuda bir numara, açık ara öndeyiz. Bunun sebebi, Ulusal Eğitim ve Sağlık teşkilatlarının sıkı bir şekilde, işbirliği içerisinde çalışmasıdır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, doküman bölge okullarımızı tebrik ediyoruz” biçiminde konuştu.

Konuşmaların ardındaki beyaz sancak almaya hak şampiyon okullara sancak ve sertifikaları verildi.