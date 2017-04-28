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Beyşehirde Park Projesi incelemeleri sürüyor

Genel Müdür Yardımcısı Oklan, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ve beraberindeki yetkililerle birlikte Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’u makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ziyarette B.

28 Nisan 2017 Cuma, 17:00

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Genel Müdür Yardımcısı Oklan, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ve beraberindeki yetkililerle birlikte Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ziyarette Beyşehir Belediyesi kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sağlanan destekle hayata geçirilmesi planlanan takriben 224 bin metrekarelik bir alanda oluşturulması hedeflenen park ve rekreasyon alanı projesi ele alındı. Laf konusu projenin hayata geçirileceği alanda, İslamiyet sonrası Türk bahçeleri ve geniş bir rekreasyon alanı oluşturulması hedefleniyor.

Ziyaretin sonunda Başkan Özaltun, Genel Müdür Yardımcısı Oklan’a günün anısına Beyşehir Gölü’nü yansıtan bir tablo duvar saati armağan etti. Ardındaki Genel Müdür Yardımcısı Oklan ve beraberindeki yetkililer, Başkan Özaltun’la birlikte projenin hayata geçirilmesi planlanan alanda incelemelerde bulundu.

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