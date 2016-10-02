Beyşehirde parklar yeni yüzüyle misafirlerini ağırlıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, şehir halkı merkezinin yanı sıra dış mahallelerde de yaşamış çocuklar yeni oyun gruplarıyla donatılan yeşil bölge ve parklarda oyun oynayıp güzel anlar geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Kent merkezinde, herkesin sık sık gidilen yer yeri olan Vuslat Parkı ile diğer parklar son dönemde yürütülen çalışmaların arkasından yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Parklarda, imkanlar ölçüsünde iki taraflı başvuru alanları genişletilirken, kamelya ve oturma bankı gibi ihtiyaçlar da unutulmuyor. Çocuklar için bambaşka bölümler düzenlenerek oyun grupları yerleştirilirken, yeni çalışmalarda çocuklar için uygun sentetik zemin imkanları da oluşturuluyor.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de göreve geldikleri günden itibaren başta aileler ve çocuklar almak üzere toplumun her kesiminin gereksinim duyduğu yeşil bölge, park çalışmalarına büyük siklet verdiklerini söyledi. Bu konuda 67 mahalleyi ayırt etmeden araştırmalar yürüttüklerini anlatan Özaltun, buralarda park dönüşümlerini başlattıklarını belirtti. Geçtiğimiz yıllarda fazla sayıda oyun grubunu parklara yerleştirdiklerini anlatan Özaltun, yeni dönemde ise bu oyun gruplarının zeminine çocukların muhtemel düşmelerinde hasar görmemesi için sentetik malzeme serdiklerini, yanı başlarına ayrıca kum havuzları yaparak alaka alanlarını buraya da kaydırmaya çalıştıklarını söyledi. Yeşil bölge ve park çalışmalarında da dönemlerinde önemli bir atılım gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Özaltun, Beyşehir’de her mahalleye bir park ve oyun grubu projesi dahilinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Amaçlarının çocukların vakit geçirebilecekleri alanların sayısını arttırmak olduğunu aktaran Özaltun, “Bu parklarda sadece çocuklarımız değil ebeveynlerinin de yerleştirdiğimiz kamelya ve banklarda oturarak yeşil çevrede hoş sohbet etmelerini ve dinlenmelerini temin etmek, gerginlik attığı, kent yaşamından ayrılıp benzi atmış aldığı bir mekan haline getirebilmenin çabasındayız” dedi.

Özaltun, Beyşehir’de göreve geldikleri üç yılda 11’i merkez, 19’u dış semt elde etmek üzere toplamda 30 farklı mahallede bulunan yeşil bölge ve parklarda oyun grubu çalışması yaptıklarını, bunların sayısının süre içerisinde daha da artacağını ve ilçede oyun grubu olmayan parklar kalmayacağını sözlerine ekledi.