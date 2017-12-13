Beyşehir’de pazar duası geleneği yaşatılıyor

Beyşehir’de her hafta Salı günleri sebze, peynir ve giyim pazarlarının kurulduğu alanlarda satış yapan pazarcı esnafı, mesaisine ‘pazar duası’ yaparak başlıyor. Yapılan duaya sadece pazarcı esnafı değil, alışveriş için pazar yerlerine gelen ve çevreden geçen vatandaşlar da eşlik ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, vatandaşların haftalık alışveriş ihtiyaçlarının giderildiği pazar yerlerinde tezgah açan pazarcı esnafının işlerine yapılan dualarla başladıklarını belirterek, bu geleneğin ilçe merkezinde yıllardır yaşatıldığını söyledi. Özaltun, pazar alışverişlerinin dualarla başlatılmasının hem esnafı, hem de tüketicileri memnun ettiğini, o yüzden dönemlerinde de devam ettirilmesi kararı aldıklarını ifade etti. Başkan Özaltun, “Salı günleri kurulan pazar yerlerimizde tezgahını açarak müşteri bekleyen esnafımız, Beyşehir Belediyesi hoparlörlerinden gerçekleştirilen ve ilçemiz müftülüğü tarafından görevlendirilen bir din görevlisi tarafından okunan duanın ardından satış yapmaya başlıyor. Pazarcı esnafımız, din görevlisinin işlerin kolaylaştırılması, rızkının bollaşması, haramlardan korunması, varlık içinde kibirden, her türlü zorluktan, alışverişte aldatmak ve aldatılmaktan, alışverişin hareketli, kazançların ve mahsullerin bereketli ve helalinden bol kazanç dileği için yaptığı duaya hep birlikte ellerini semaya kaldırıp ‘amin’ diyor. Bu duaya, sadece tezgahı başındaki pazarcı esnafımız değil, alışveriş için pazar yerlerine gelen vatandaşlarımız, pazar alanından tesadüfen geçen ya da yollarda yürürken hoparlörlerden duyduğu için ellerini açan vatandaşlarımız da eşlik ediyor. Hatta, çarşı merkezinde işyerleri bulunan esnaflarımız da dükkanının önüne çıkarak bu duaya katılıyor. Kimisi ayakta, kimisi oturduğu yerden, kimisi yolda yürürken ya da yaptığı işi bırakarak bu dualara eşlik edip pazarcı esnafına günün bereket getirmesini diliyor. Her hafta Salı günleri bu Pazar duası tekrarlanıyor. Uzun yıllardır ilçemiz merkezinde geleneksel olarak devam ettirilen bu bereket duası olarak da isimlendirilen duanın esnaflarımızın işine bol kazanç ve bereket getirdiğine inanılıyor” dedi.

Bu arada, pazar yerinde duaya eşlik eden pazarcı esnafı da yıllardır devam eden uygulama nedeniyle Beyşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Pazarcı esnafı dua geleneğinin devamını isterken, “Bu mesleği yürütürken kendimizi bildik bileli bu duaları yapıyoruz. Dualarla, el açıp Allahımızdan sağlık ve afiyetle yemek üzere bereketli, bol kazançlı rızıklar temenni ediyoruz. Bu duaların işlerimize olumlu yansımalarını görüyor, satışlarımıza bolluk ve bereket getirdiğine de bizzat tanıklık ediyoruz” dedi.