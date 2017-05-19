Beyşehirde pazar yeri ve katlı otopark projesi

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Beyşehir Belediyesi’nin ortaklaşa yürüteceği proje kapsamında başlatılan çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Her hafta Salı günü sebze pazarının kurulduğu hal içinde yeni bir projeyi daha hayata geçirebilmek için gereken adımları attıklarını belirten Özaltun, inşa edilecek çok katlı otoparkın büyük kasaba merkezinde yaşanan trafik ve otopark sorununa neşter vurduğunu söyledi. Başkan Özaltun, bünyesindeki pazar yeriyle de pazarcı esnafının ve ilçe halkının uzun senelerdir sürekli beklentisinin yerine getirilmiş olacağını kaydetti.

Bu incelemeler kapsamında, mevcut pazar yerindeki çelik konstrüksiyonu Beytepe Mahallesi’ndeki Cumartesi günleri kurulan semt pazarına ve Soğla’daki hayvan pazarı bölgesine kaldıracaklarını bildiren Özaltun, bu çalışmayla hem bu bölgedeki mahalle pazarının, ayrıca de hayvan pazarının üzerinin kapalı ülkü getirilmiş olacağını belirtti. Hayata geçirilecek katlı otopark ve pazar yeri projesi çerçevesinde, ilçe merkezinde dağınık bir manzara sergileyen sebze, giyim ve peynir pazarının tamamının bu alanda hizmet vererek bundan sonra faaliyetlerini sürdüreceğini anlatan Özaltun, “Katlı otopark ile Pazar yerinin yapım süresi boyunca hemşehrilerimiz ve pazarcılarımız ile istişare edilerek yerinde alanlarda Salı pazarı kurulacaktır. Hazırlanacak projede, toplumun bütün kesimlerinden kişiler, projeyle ilgili bizlerle istişare edip isteklerini de iletebileceklerdir. Hayata geçirilecek projenin Türkiye’nin birçok uygun örnekleri de mevcut olup, şehrimiz gibi müsait alan sıkıntısı yaşayan birçok il ve ilçede uygulanmaktadır. Alaka duyan hemşehrilerimiz için tatbik yapılan bölgelerdeki bu yatırımlar ziyaret ettirilebilecektir. Şehrimizde Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle, toplumun her kesiminin de görüşünü alarak müşterek zihin üretmek suretiyle yeni yatırımları hayata geçirmeye itina gösteriyoruz. Bu projede bunlardan birisi olacak” diye konuştu.