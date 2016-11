Beyşehirde pazarcı esnafı, Pazar duasıyla mesaiye başlıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde pazarcılık yapan esnaf, uzun yıllardır gerçekleştirilen Pazar duasıyla birlikte mesaiye başlıyor.

Beyşehir’de Hal İçi’nde Salı günleri kurulan Pazar uygun tezgah açan esnaf, Beyşehir Belediyesi hoparlörlerinden gerçekleştirilen ve bir din görevlisi kadar okunan duanın arkasında satışa başlıyor. Esnaf, din görevlisinin işlerin kolaylaştırılması, rızkın bollaşması, haramlardan korunması, varlık içinde kibirden, her türlü zorluktan, alışverişte ihanet etmek ve aldatılmaktan, alışverişin hareketli, kazançların ve mahsullerin bereketli ve helalinden bol kazanç için yaptığı duaya daima birlikte el açıp ‘amin’ diyor. Beyşehir’de uzun yıllarca her hafta Salı günü saat 09.00’da pazar duası yapılıyor. Belediye hoparlörlerinden din görevlilerinin yaptırdığı duayla birlikte pazar yerindeki pazarcılar, alışverişe gelen müşteriler ile çarşı merkezinden duayı duyan vatandaşlar ve cümbür cemaat daima birlikte duaya eşlik ediyor. Kimisi oturduğu yerden, kimisi yolda yürürken dua ederek, pazarcılara günün bereket getirmesini diliyor. Çarşı merkezindeki esnaf da dükkanının önüne çıkarak el açtığı dua ile mallarının verimli ve kazançlarının bol olması için dilekte bulunuyor. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, ara sıra gerçekleştirdiği Pazar yeri ziyaretlerini dua öncesi vakitlere eşit getiriyor. Pazar uygun yapılan duaya pazarcı esnafıyla birlikte eşlik eden Başkan Özaltun, esnaflara verimli, bahtı açık kazançlar dileğinde bulunuyor.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de uzun senelerdir yapılan ve devam ettirilen Pazar duasının her hafta Salı günü benzer vakitte yapıldığını belirterek, “Bolluk duası uzun yıllardan beridir yapılagelmiş. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz.Zaman vakit yaptığımız ziyaretlerimizde esnafımızla birlikte el açarak, hep birlikte duaya eşlik ediyoruz.İşlerinin verimli ve bol kazançlı olması için onların yanında yer alıyoruz. Bunu yaparken, varsa istek ve sorunlarını da dinliyoruz.Yüce Rabbim yapılan duaları kabul etsin inşallah” dedi.