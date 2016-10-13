Beyşehir'de sağlık personelinin yangın tatbikatı
13 Ekim 2016 Perşembe, 13:30
KONYA (AA) – Beyşehir Devlet Hastanesi’nde hizmet kalitesi standartları doğrultusunda AFAD ve İtfaiye ekipleri, sağlık personeline seminer ve yangın söndürme yöntemlerini gösterdi.
İtfaiye görevlileri, hastane çalışanlarına uygulamalı yangın söndürme eğitimi verdi.
Eğitimin ardından hastane bahçesinde tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikatta, akaryakıt yangını, mutfak tüpü söndürme teknikleri gibi yangın türlerine göre söndürme yöntemleri gösterildi.
Hastane personeli, sırayla yangına müdahale etti.