Beyşehir'de Selçuklu gravür sanatı kitaplaştırıldı
KONYA (AA) – Beyşehir Kaymakamlığı tarafından "Geçmişten günümüze savunma sanayinde gravür sanatı projesi" kapsamında hazırlanan ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenen "Lisan-ı Esliha" adlı kitap yayımlandı.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, yaptığı açıklamada, tarihi Milattan Önce 7 bin yıllarına dayanan Beyşehir yöresinin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, el sanatları ile de zengin bir kültüre sahip olduğunu belirtti.
Beyşehir’de geçmişten günümüze gelen bu sanatlardan bir tanesinin de av tüfeği işlemeciliği olduğunu aktaran Özdemir, "Beyşehir olarak bu konuda çok iddialıyız. Bu iddiamızı kanıtlamak ve yaptığımız tüfeklerde Beyşehirimiz imzası olsun diye, biz de Beyşehir Kaymakamlığı olarak ülkemizin yüzde 80 tüfek ihtiyacının karşılandığı ve hali hazırda yurt dışına ciddi miktarlarda ihraç edilen tüfeklerimizdeki gravür işlemelerin yine bu toprakların desenlerini taşımasını istedik. Bundan dolayı Mevlana Kalkınma Ajansı katkıları ile birlikte çıkardığımız Lisan-ı Esliha adlı kitabımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Az da olsa silah sanayisine yaptığımız bu katkıdan dolayı çok mutluyuz." dedi.
54 sayfadan oluşan kitapta Beyşehir'in tarihçesi, tüfek imalatı, gravür sanatı, Beyşehir'de sanat ve çini sanatı, gravür desenleri, Beyşehir halı grubu, Beyşehir Selçuklu halıları, Eşrefoğlu Camii konularına detaylı yer veriliyor.
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