Beyşehir'de şenlik

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, Şamlar Köyü Birlik, Beraberlik, Kaynaşma ve Tanışma Şenliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Şamlar Mahallesi’nde Şamlar Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte konuşan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, "Bugün sizlerin şenliğidir ve biz parti olarak tam kadro olarak sizlerle beraberiz, aranızdayız. Bu hal, söylemek istediklerimizin hepsini öyle sanıyorum ki anlatıyor zaten." diye konuştu.



Milletvekili Şener, hayatı boyunca insanların kendilerini özgürce ifade etmelerini, özgürce tanımlamalarını, kendi yaşama biçimlerini, inanç biçimlerini korumalarını bir erdem olarak gördüğünü dile getirerek, "Aslında birlik beraberlik dediğimiz şey, herkesin aynı şeyi düşünmesi, aynı biçimde yaşaması değildir. Birlik ve beraberlik dediğimiz şey farklılıklarımızla birlikte bir arada olabilmektir Aynı ülkenin vatandaşı olarak insanı olarak kendi kimliğimizi, kişiliğimizi, yaşama biçimimizi, inanç biçimimizi koruyarak toplumun ülkenin fertleri olarak hayatımıza devam edebilmemizdir." ifadelerini kullandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, konuşmasında, "Ben bu güne kadar hep insan odaklı hizmetin peşinde oldum. Kapımdan girenin siyasi tercihine bakmaksızın 'kardeşim' bunlar dedim. Sizinle felsefe ayrılığım hiç olmadı. Şamlar Köyü, o yüzden sizlere şunu söylemek istiyorum; Atatürk'ün güzel sözü hangi dağda bir Yörük çadırı bir Türkmen boyu olursa, duman da tütüyorsa korkmayın bu vatan batmayacak diyen yüce Atatürk'ü saygı ile rahmet ile anıyorum. Birlikten kuvvet doğar kuvvetten büyüme olur." şeklinde konuştu.



Şenliğe, CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, CHP eski Konya Milletvekili Atilla Kart, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, CHP İl Başkanı Barış Bektaş, CHP Beyşehir İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt, Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel, CHP il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Şamlar Muhtarı Ali Caner, Norveç, Almanya, İzmir'de yaşayan Şamlarlılar, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı.



Şenlik kapsamında yöresel sanatçılar türküler seslendirildi, davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

