Beyşehirde seracı ve arıcılara proje desteği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde arıcılık ve seracılık yapacak imalatçı ve yetiştiricilere istifade edecekleri projeler çerçevesinde eğitim verildi.

Beyşehir İlçe Yiyecek, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün, teknik takviye dahilinde Beyşehir Ziraat Odası ve Bal Üreticileri Birliği ile birlikte ortak olarak hazırlayarak başvurusunu yaptığı “mutlu arılar, mutlu arıcılar” ile “kaliteli gıda serada” isimli projeler Mevlana Yeniden Yapılanma Ajansı (MEVKA) kadar kabul edildi. “Kaliteli yiyecek serada” projesi kapsamında ilçeye emrindeki Avdancık, Karadiken, Göçü ve merkez mahallelerde 120 üreticiye, Gökçimen, Sadıkhacı, Üçpınar, Akçabelen ve merkez mahallelerde ise 150 arı yetiştiricisine “mutlu arılar, mutlu arıcılar” isimli projeler çerçevesinde eğitimleri verildi. Eğitim çalışmalarının son bulmasının ardındaki Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı’nda yapılan törende, seracı üreticiler ile arı yetiştiricilerine katılım belgeleri programa katılan ilgililer tarafından verildi. Törende konuşan Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nurettin Karşıyaka, projelerin ayrıntılarına değinirken, eğitimlere katılan çiftçilerin artık daha bilinçli seracılık ve arıcılık yapacağını belirterek, yöreye bahtı açık olması dileğinde bulundu.

Törene, Beyşehir İlçe Yiyecek, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nurettin Karşıyaka, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Başkan Yardımcısı Memiş Çelik, Bal Üreticileri Birliği Başkanı Salih Kırtıl, projeden yararlanan seracı ve arıcılar katıldı.