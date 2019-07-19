Beyşehir'de silahla yaralama
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, bir kişi tabancayla karnından vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.
Abdullah Şahin S. (33), yerleşim merkezi girişinde arkadaşıyla yol kenarında sohbet ettiği esnada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Karnından vurularak yaralanan Şahin, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının vücuduna bir kurşun isabet ettiği, kurşunun çıkarılması için ameliyata alındığı öğrenildi.
Bu arada, olayda kurşunların isabet ettiği ve arka camını parçaladığı hastane önüne getirilen bir otomobil ise jandarma tarafından incelemeye alındı.
Silahla yaralama olayının ardından boş kovanları toplayarak firar ettiği iddia edilen ismi İ.S. (50) olduğu belirlenen şüphelinin, vurduğu kişiyle akraba olduğu ve Almanya'da ikamet ettikleri, yaz tatili nedeniyle Beyşehir'e geldikleri ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürüldü.
Şüphelinin daha sonra kendiliğinden jandarmaya gelerek teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
-
Dünyanın en iyi 10 Four Seasons otelinden biri İstanbul’da
-
“Daha güçlü geleceklere imza atacağız”
-
Demokrasi destanını “Kitre Bebekler” anlatıyor
-
Başkan Saygı, esnafın sorunlarını dinledi
-
Beyşehir'de silahla yaralama
-
Hollandalı tasarımcıların eserleri Konya'da sergileniyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]