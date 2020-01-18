Beyşehir'de silahlı yaralama
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, bir kişi silahlı saldırıya uğradı.
Alınan bilgiye göre, olay Seydişehir yolu üzerindeki Genek deposu mevkisindeki orman yolu üzerinde meydana geldi.
Hüyük ilçesinde bir gazinoda çalışan 37 yaşındaki Mustafa İ., iddiasına göre kendisini olayın meydana geldiği adrese çağıran kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple tabancayla vurarak yaraladı. Yaralı şahıs, vurulduğunu cep telefonuyla aradığı arkadaşlarına bildirdi.
Ateşli silahla yaralanma olayı ihbarının yapılması üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacak ve sırtına 4 kurşun isabet ettiği öğrenilen Mustafa İ. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Mustafa İ., polise kendisini A.U adlı kişinin silahla vurduğu bilgisini verirken, plakası tesbit edilen araçla kaçarak izini kaybettiren şüphelinin yakalanmasına için çalışma başlatıldı.
Bu arada, polis olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı orman yolu üzerinde inceleme yaparken, 5 adet boş kovan buldu. Şahsın kol saati, yüzük ve kişisel malzemeleri de muhafaza altına alındı. Polis ormanda olayda kullanılan silahın atılmış olabileceği ihtimali üzerine arama yaptı.
Yaralı şahıs, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi.
-
AK Parti Kayseri İl Başkanlığının “Nöbetçi vekil” uygulaması
-
Beyşehir'de hastanenin palyatif servisinde yatan hastalara moral desteği
-
Beyşehir'de silahlı yaralama
-
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti
-
Rönesans Holding’den uluslararası bir başarı daha
-
Karaman'da 2019 yılı yatırımları değerlendirildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.