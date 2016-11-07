Beyşehir'de skate park gençlerin gözdesi oldu

KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesinin Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Park’ta kurulan skate park, Beyşehirli gençlerin gözde mekanı haline geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece Beyşehir’de değil, Konya’nın ilçelerinde de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vuslat Parkı’nda hizmete sundukları skate Parkın kısa süre içinde gençlerin gözde mekanlarından birisi olduğunu ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

“Beyşehir Belediyesi olarak bugüne kadar hep ilçede olmayan projeleri hayata geçirme konusunda öne çıktık. Bundan sonra da ilçede yeniliklerin öncüsü bir belediye olmaya devam edeceğiz. Biz yarınımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bu tür tesislerle, kahvehane, internet kafe köşelerinden, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Skate parkımızın hizmet vermeye başladığından itibaren kaykay sever gençlerimizin yanı sıra, burada patenlerini giymiş küçük yaşta çocuklarımızı aileleriyle birlikte görmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Ailelerine paten aldıran çocuklarımız artık soluğu parkımızda alıyor.”