Beyşehir'de sporcular madalyalarını şehitlere armağan etti

KONYA (AA) – Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Uluslararası EMF Antalya Açık 2016 Kupası’na Beyşehir’den katılan sporcular kazandıkları madalyayı şehit polis ve askerlere armağan etti.

Muay Thai Federasyonu Konya İl Temsilcisi ve Milli takım antrenörü Mehmet Ali Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyonun 2016 yılı faaliyet programı arasında yer alan şampiyonanın 15-18 Aralık’ta Antalya’da yapıldığını anımsattı.

Beyşehir’i Aktif Budokan Kulübü’ne mensup 4 sporcunun başarıyla temsil ettiğini belirten Acar, “Kupada 1 sporcumuz birincilik, 3 sporcumuz ise ikincilik derecesiyle şehrimizi en iyi şekilde temsil etti. Kulübümüzü ve bünyesindeki sporcularını elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Onlarla böylesine acılı günler içerisinde olduğumuz dönemde milli bir gurur yaşıyoruz.” diye konuştu.

Kulüp antrenörü Mustafa Üzümcü ise sporcuların Antalya’daki şampiyonada kendilerini şaşırtmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Sporcumuzdan 4’ü derece elde ederken, bir sporcumuz da ilk 5 içerisinde yer alma başarısını gösterdi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Ancak, son günlerde peş peşe gelen şehit haberleri nedeniyle de büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bu anlamda, sporcularımızın kazandığı madalyaları şehitlerimize armağan etmeleri de bizleri ayrıca gururlandırdı. Böylesine hüzünlü günlerde gelen bu milli başarının inşallah devamının gelmesi en büyük arzumuz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ise sabırlar diliyoruz.”