Beyşehir'de tahrip olan yollar onarılıyor

KONYA (AA) – Beyşehir ilçe merkezinde, kar yağışı sonrası bozulan ve hasar gören yollarda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun gazetecilere yaptığı açıklamada kar yağışı sonrasında yaşanan don ve buzlanma olayları ile yürütülen temizleme çalışmaları esnasında yollarda meydana gelen hasar ve tahribatların havaların iyileşmesi ile birlikte giderilmeye başlandığını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, sorumluluk alanındaki tüm yollarda bakım, onarım ve yama çalışması yaparak oluşan çukurları ortadan kaldırmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Özaltun şunları kaydetti:

“Kilitli parke taşıyla kaplı yollarda da parke tamiratı çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalar yürütülürken, vatandaşlarımızdan da yardım ve destek bekliyoruz. Çalışmalar, hava şartları müsaade ettiği ölçüde sürecek. Tabi bu çalışmalar kış mevsiminin hala ortasında olduğumuzdan dolayı geçici olarak yürütülen çalışmalar. Kış mevsiminin geride kalmasının ardından bu konuda sahada asıl çalışmalar başlayacak. Bahar döneminde inşallah sorumluluk alanımızdaki tüm yollar yeniden gözden geçirilerek genel bir bakım ve onarımdan geçirilecek.”