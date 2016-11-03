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Beyşehir'de tanıtım çalışmaları

03 Kasım 2016 Perşembe, 13:25
Beyşehir'de tanıtım çalışmaları

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KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçenin tanıtımına katkı sunacak Kültür ve Tanıtma Platformu’nun kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başkan Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir’in tarihinin çok eski döneme dayandığını söyledi.

İlçenin dünyaya daha iyi tanıtabilmek için başlattıkları çalışmaların sürdüğünü belirten Özaltun, şunları kaydetti:

“Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle, Beyşehir Kültür ve Tanıtma Platformu’nu kuracağız. Bu platform, geçmiş yıllarda çeşitli nedenlerle bölgemizden kopan ve gerek yurt içindeki çeşitli illere, gerekse yurt dışındaki değişik ülkelere yerleşen hemşehrilerimizle irtibata geçecek. Böylece onlarla işbirliğine giderek bu konuda yapılabilecek ne varsa, bölgemizin tanıtımı adına çeşitli organizasyon, etkinlik, toplantı faaliyetler içerisinde olacak. Gurbette yaşayan çok sayıda insanımız bulunuyor. Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerine dahil coğrafyamızda yaşayanlardan daha çok gurbette insanımız, hemşehrimiz var. Bu, bizim aslında bugüne kadar çok ihmal edilen, çok büyük bir zenginliğimiz. Bu zenginliğimizi de artık değerlendirmemiz, ön plana çıkarmamız gerekiyor. İşte bu platformun, hem onlara ulaşmada önemli bir fonksiyonu yerine getireceğine, hem de bölgemizin tanıtımı adına önemli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz.”

Beyşehir Beyşehir Belediyesi Konya Murat Özaltun  tanıtım çalışmaları

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