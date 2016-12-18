Beyşehirde taşımalı eğitim servis şoförlerine eğitim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, taşımalı eğitimde ödev yapan öğrenci servis sürücülerine “iyi dersler sürücü amca” projesi çerçevesinde eğitim verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın koordinasyonunda tüm Türkiye’de hayata geçirilen proje dahilinde Beyşehir’deki servis sürücüleri de eğitimden geçirildi. Trafikte yükümlülük hareketi kapsamındaki eğitimde görevli servis şoförlerinin kapasitelerini ilerletmek ve öğrencilere trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan proje İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma ile hayata geçirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonundaki sunumlarda, servis şoförlerine önceki yıllarda yaşanan trafik kazaları ve sebepleri, görüş ve fotoğraflarla izlettirildi ve uymaları gerekli trafik kuralları, araçlarında bulundurmaları gereken cihazlar, ilk yardım teknikleri, öğrencilere tavır şekilleri gibi konularda eğitim verildi. Sürücülere tekrar trafik ve hız kurallara, cep telefonu kullanımı, içki, takip mesafesi, durma, duraklama ve park etme, gezgin indirme ve bindirme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, geçme ve geçilme kuralları, şerit izleme ve şerit değişim, ilk destek ve iletişim konularında bilgiler aktarıldı. Eğitimlerin tamamlanmasının peşinde katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.