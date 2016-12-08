Beyşehir'de telefon dolandırıcılarına karşı uyarı

KONYA (AA) – Beyşehir’de, polis son dönemde artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Toplum Destekli Polis Büro Amirliği” ekipleri ilçede son günlerde telefon dolandırıcılığı olaylarının yaygınlaşması üzerine harekete geçti.

Bu konuda vatandaşların mağdur olmaması için polis ekipleri yollarda çeşitli uyarıların yer aldığı afiş ve broşürleri dağıtıyor.

Devletin hiçbir zaman vatandaşdan telefonla para istemeyeceğini aktaran emniyet ekipleri, “Dolandırıcılar telefonda kendilerini hakim, savcı, polis gibi tanıtarak vatandaşlarımızı mağdur edebiliyor. Vatandaşlarımızın bu tuzaklara düşmesin. Hiçbir polis, savcı ya da hakim vatandaşlarımızdan para istememez. Bu tür olaylarla karşılaşıldığında hemen 155 polis imdat telefonunun aranmasını önemle rica ediyoruz.” dedi.