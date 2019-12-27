Beyşehir'de tescilli yapının dış cephe duvarı çöktü
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar sonrası bir tescilli yapının dış cephe duvarları çökerek yol üzerine yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, İçerişehir Mahallesi'ndeki Aşağı Sokak'ta bulunan ve içinde ikamet edenin kimsenin bulunmadığı iki katlı bir tescilli evin dış cephe duvarlarının yıkılmasının ardından Beyşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Zabıta ekipleri sokak girişine önlem alıp güvenlik şeridi çekerken, diğer yetkililer çökmenin yaşandığı yapıda incelemelerde bulundu.
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