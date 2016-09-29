Beyşehir'de TOKİ projesi

KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de son dönem hız kazanan TOKİ projelerine bir yenisini eklemek üzere çalışma başlattıklarını belirtti.

Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir’de TOKİ ile ilgili yeni bir proje taslağı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Beyşehir’e bağlı dış mahallelerde TOKİ tarafından yürütülecek tarım köy projeleri için hamle dönemi başlattıklarını belirten Özaltun, “Buna tarım TOKİ diyelim. Bu projede, toplam bin 500 metrekarelik alanda içerisinde konut, hobi bahçesi ve sahiplerinin besi hayvanlarını barındırabileceği barınaklar da olacak.” diye konuştu.

Bu şekilde bir mahallede söz konusu projeyi hayata geçirmek için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Özaltun, şöyle konuştu:

“TOKİ’ye ön talep müracaat yazımızı yazdık. İnşallah ilk startımızı pilot olarak seçtiğimiz bu mahalleye verdikten sonra besicilik yapan diğer mahallelerimizde de bu çalışmayı genişleteceğiz. Bu konu, aslında biraz da arz talep meselesi ile ilgili. Şu an yapılacak konutlar muhtemelen 75-80 civarında olacak. Ardından diğer besicilikle uğraşan mahallelerimizde de inşallah bu tür projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz.”

Özaltun, Beyşehir’de kamuoyunun gündemine bir süre önce getirdikleri emeklilere yönelik TOKİ projesi çalışmalarının da sürdüğünü belirtirken, bu konuda çok talep aldıklarını, yer tespitinde bulunduklarını ve bununla ilgili gelişmeleri de yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.