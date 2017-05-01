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Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

– Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:10

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KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Çelik idaresindeki 42 B 9075 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi’nde seyir halindeyken Alaaddin Ulu yönetimindeki 42 B 1113 kamyona arkadan çarptı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü Çelik, ağır yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kaza anı, yakınlardaki petrol istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.

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