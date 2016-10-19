Beyşehir'de üniversite beklentisi

KONYA (AA) – Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Öztürk, yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası’na da uygun bir düşünce ile yeni kurulacak üniversitelerin artık Beyşehir, Seydişehir, Akşehir ve Ereğli gibi gelişmiş ilçelerde kurulmasının daha uygun olacağı kanaatinde olduklarını belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, bugünlerde tüm sınavların yapılacağı bir merkez olma yolunda hızla ilerleyen Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü’nün de bir gün üniversiteye dönüştüğünü görmenin en büyük arzu ve beklentileri olduğunu ifade etti.

Konyalı üst düzey bürokrat, siyasetçi ve iş adamlarına bu konuda hatırlatma yapmayı bir görev saydıklarını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

“Aşırı göç ve üniversiteleşme yolunda önemli mesafeler kaydeden Konya’da, maalesef sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu çekilmez hale gelmekte, bazı üniversitelerimizde gençlerimiz ancak bir saate yakın bir zamanda yükseköğrenim kurumlarına ulaşabilmektedir. Bu da neredeyse Konya ile ilçeleri arasında vasıtalarla kaydedilen bir ulaşım zamanına eşittir. Bu açıdan büyükşehir yasasına da uygun olan bir düşünce ile yeni kurulacak üniversitelerin Konya’da Beyşehir, Seydişehir, Akşehir ve Ereğli gibi gelişmiş ilçelerde kurulmasının daha uygun olacağı kanaatindeyim. Bu durum, hem bölgemizi ekonomik külfetlere sokmak değil, tam aksine ülkemizin iktisadi ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun için yapılacak tek şey, bu ilçelerde üniversite açılması için, elini taşın altına koymaya hazır olan vatansever iş adamlarımızın önünü açmaktır. Aklın yolu bir, takdir büyüklerimizindir. Allah, ülkemizde ufku gören bürokrat, yönetici ve iş adamlarımızın sayısını artırsın.”