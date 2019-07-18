Beyşehir'de uyuşturucu operasyonu
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda bin 86 gram kubar esrar maddesi ile 210 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üstünler Mahallesi’nde açık alanda yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığını belirledi.
Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrasında ekipler, üç şüphelinin ekilen bitkilerin sulama ve bakımını yaptığını tesbit edince harekete geçti. Efle mevkisine gelen ekipler, ağaçlık alan içerisinde yasa dışı olarak ekilen kenevirlerle sökülerek kurumaya bırakılan kubar esrar maddesi buldu.
Operasyon kapsamında bin 86 gram kubar esrar maddesi, 210 kök Hint keneviri bitkisi ve 4 adet sulama kovası ele geçiren ekipler, halen aranan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı kenevir ekimi suçlamasıyla adli işlem başlattı.
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