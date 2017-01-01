Beyşehir'de yaban hayatına yiyecek desteği

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, çetin kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaban hayvanlarına, Beyşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından yiyecek desteğinde bulunuldu.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Doğa Sporları ve Off-Road Kulübünün ortaklaşa organize ettiği, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Göl Feneri Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinliğe, çok sayıda doğasever ve off-road tutkunu da arazi araçlarıyla katıldı.

Anıt Meydanı’ndan konvoy halinde hareket eden arazi araçları, katılımcıları etkinliğin yapılacağı Beyşehir-Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki dağlık alana ulaştırdı.



Burada Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve katılımcılar, doğaya ekmek bıraktı.



Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir merkezde 70 santim olan kar yüksekliğinin, dağlık alanlarda çok daha fazla olduğunu söyledi.

Doğada yaşayan yaban hayvanları ile kuşların açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu belirten Özaltun, “Yaban hayvanları ile kuşlar için sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek ortaklaşa bir çalışma sergiledik. Doğada onların da hayatlarını idame ettirmesi adına buradayız. Yiyecekleri yaban hayatının yaşamını sürdürebilmesi için doğaya bıraktık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.