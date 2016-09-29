Beyşehirde yangın

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, metruk evde çıkan yangın semt sakinleri aralarında nefret edilen şey yaşanmasına yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, İçerişehir Mahallesi Altında Cadde’ta bir evde yangın çıktığı ihbarı üstüne adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarihi Eşrefoğlu Camisi’nin arkasındaki bitişik nizam tescilli yapıların bulunduğu sokak üstünde henüz neden çıktığı emin olmayan yangına 3 itfaiye arabulucu birden müdahale etti. Yaklaşık iki saat süren egzersiz ardından metruk binadaki yangın yoklama altına alınarak söndürüldü.

İçerişehir Mahallesi Muhtarı Murat Kurt, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile mahallenin büyük bir risk yaşamaktan kurtulduğunu belirterek, “Tarihi Eşrefoğlu Camimizin anında arkasındaki sokakta fazla sayıda tescilli yapının bulunduğu bölgede çıkan yangın bütün mahalle sakinlerimiz gibi bizleri de korkuttu. İtfaiye ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile yangın bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.