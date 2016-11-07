Beyşehir'de yangın

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, plastik boru atıklarının bulunduğu bahçede çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, Mevlana Caddesi üzerinde atık plastik boruların bulunduğu bahçede bi̇li̇nmeyen bi̇r nedenle yangın çıktı. Boruların yanması sonucu mahalle yoğun duman oluşurken, adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.