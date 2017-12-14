Beyşehir’de yaprak temizliği mesaisi sürüyor

Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yürüttüğü genel temizlik ve sararan yaprakların toplanması çalışmalarına Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Hava sıcaklıklarının özellikle gece yarısından itibaren eksi derecelere düşmesinin ardından ağaç dallarından dökülmesi, yaprakların kentteki altyapıda aksaklıklara yol açmaması için harekete geçen ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, ilçe merkezindeki cadde ve meydanlarda, refüjde biriken yaprakların yağmur suyu tahliye kanallarını tıkamaması için gün boyu temizlik yapıyor. Izgaraların ağızlarında biriken yaprakların, kağıt ve naylonun, inşaat topraklarının ve benzeri tıkanıklığa sebep olabilecek malzemelerin temizliğini yaptıklarını ifade eden yetkililer, özellikle yağmur yağışı sonrasında oluşan su birikintilerini ve tıkanmaları önlemek için yağmur suyu ızgaralarında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının büyük önem kazandığını kaydetti.