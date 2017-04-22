Beyşehirde yeni dizayn kamelya üretimi

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, göreve geldikleri günden itibaren neredeyse bir fabrika görünümüne kavuşan Beyşehir Belediyesinin kademelerindeki atölyelerinde kamelyadan oturma bankına, yeraltı çöp konteynerinden, yeraltı bariyer sistemine, ferforje, korkuluk ve totemden, tanıtım levhasına varıncaya kadar değişik kalemlerde öyle çok ürünün imalatının yapıldığını söyledi. Atölyelerde şehir merkezindeki parklarda ve taşra mahallerinde hizmet veren yeni tasarı görünümü ile dikkat çeken kamelya ve oturma banklarının üretiminin de yapıldığını gösteren Özaltun, “Kademelerimizdeki atölyemizde son üç yılda üretilen kamelya sayısı 473, oturma bankı sayısı ise bin 533’e ulaştı. Sadece 2017’nin birincil dört aylık döneminde atölyelerimizde 120 kamelya ve 400 oturma banka imalatı gerçekleştirildi” dedi.

Kademelerde imal edilen kamelya ve oturma banklarının ilçenin yanı sıra, istek gelen yakın çevredeki ikâmetgâh merkezlerine de gönderilebildiğini vurgulayan Başkan Özaltun, göreve gelmelerinin gerisinde kademedeki işlerliğin yürütülen modernize çalışmaları ardından daha da yoğunluk kazandığını söyledi.

Kademinin mevcut hantal yapısından kurtarılmasının peşinde fabrika gibi üretim yapmaya başladığını anlatan Özaltun, “Kadememizde yalnızca belediyemize ait vasıta ve meslek makinelerimizin bakım, onarım ve tamiratı değil, boya, kaynak, marangozhane ve öteki atölyelerinde ihtiyaç duyulan böylece çok kalemdeki ürünün imalatı yapılmaya başlandı” dedi.

Atölyelerde belediyenin artık kendi kamelyasını ve oturma bankı gibi pek çok kalemde ürünü imal eder noktaya geldiğini vurgulayan Özaltun, aynı zamanda maliyeti önemli ölçüde düşürdüklerini, bundan kurumun da kazançlı çıktığını kaydetti.

Beyşehir Belediyesi olarak atölyelerde imalat seferberliğine başladıktan sonradan herkesin beğenisini kazanan daha estetik görünüme sahip, ormancı masalarıyla bütünleşik, üstünde oturanları yağmurdan koruyan üstü kapalı tek parça, nakli ve kullanımı daha kolay kamelyalar üretmeye başladıklarını vurgulayan Özaltun, “Yeni tasarımıyla oldukça beğeni toplayan kamelyalarımızın üretimi her geçen yıl katlanarak devam ediyor. Göreve geldiğimiz üç yıl içerisinde kademelerimizde toplam 473 kamelya, bin 533 oturma bankı üretimi gerçekleştirildi. Kademelerimizdeki imal noktasında gitgide artarak büyüyen bir trend laf konusu olmaya başladı. derhal aralıksız artan talebi karşılama noktasında yoğun bir alıştırma yürütülüyor. Hedefimiz üretim kapasitesini daha da artmak. Bu kamelyaları, mahalle muhtarlıklarımızdan mektep ve yurt yönetimlerinden gelen taleplere tarafından, ilçemiz merkezindeki mahalleler ile taşra mesken merkezlerimize gönderiyoruz. Tekrar parklara, okul, yurt bahçelerine, cami avlularına, çeşme yanlarına ve mesire, piknik alanlarına da yerleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.