Beyşehirde yeni toplu konutlar yükseliyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 2. Üçgenin Taban Olmayan Kenarı TOKİ projesi dahilinde başlatılan toplu ev alanındaki inşaat çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir Belediyesi’nin girişimiyle TOKİ Başkanlığı göre başlatılan çalışmalar zarfında Avşar Mahallesi’nde 460 yeni konut yapı ediliyor. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de 2. Etap toplu ev hamlesi kapsamındaki çalışmalarla konutların yükselmeye başladığını söyledi. Beyşehir Belediyesi’nin ilçede yaşanan konut açığının giderilmesine karşın girişimleri sonucunda Avşar Mahallesi’nde 2. Etap toplu ev projesinin hayata geçirilmesinin gündeme geldiğini anlatan Başkan Özaltun, “Projenin kabul edilmesi ve ihale sürecinin tamamlanmasının ardındaki yüklenici firma tarafından Avşar Mahallesi’nde yürütülen inşaat çalışmaları süratli bir şekilde devam ediyor. Burada 460 konutun yapımı için ihale gerçekleştirildi. Şantiye alanında son yaptığımız incelememizde 8 bloğun kabası baştan durumda, 4 bloğun ise temeli atılmış. Bu yıl sonuna kadar konutlarının kabasının bitirilmesi yönünde çalışmaların yürütüldüğünü gördük. Müteahhidimiz maşallah fazla seri” dedi.

Beyşehir’de son yıllarda artan ev ihtiyacına dikkat çeken Özaltun, sadece ilçe merkezinde yok dış mahallelerde de toplu konut projelerinin hayata geçirilebilmesi için seferber olduklarını söyledi. Bu kapsamda, av tüfeği sektörünün önemli merkezlerinden Huğlu Mahallesi’nde toplu ev projesinin hayata geçirilmesi için Beyşehir Belediyesi olarak devreye girdiklerini vurgulayan Özaltun, “Huğlu Mahallemizde de yapılacak toplu konutlar için TOKİ Başkanlığımız tarafından ihale yapıldı. derhal itiraz süreci olduğu için alan firma açıklanmıyor lakin gönlümüz zinde bir müteahhidin işi yüklenmesini arzu ediyor. İnşallah, Huğlu Mahallemizde de bu kapsamda 99 yeni ev yapı edilecek” diye konuştu.

Emeklilere yönelik toplu ev projesi

Beyşehir’de emeklilere karşın olarak hazırladıkları bir toplu ev projesi olduğunu da aktaran Özaltun, bu konuda emekli kesiminden gelen taleplere dikkat çekti. Beyşehir’de bu projeden yararlanmak için 5 bine yakın talebin geldiğini anlatan Özaltun, bu konuda da TOKİ Başkanlığı nezdinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. TOKİ’nin bu projeyi mevcut toplu ev alanında hayata geçirmek isterken, Belediye olarak kendilerinin inşaatı süren Yeni Devlet Hastanesi’ne yakın bir yerde bu konutların yapı edilmesini istediğini anlatan Özaltun, “TOKİ Başkanlığımız derhal buna çok sıcak bakmıyor fakat biz de bu düşüncemizden vazgeçecek gibi durmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyşehir’de tarım köy projesi

Başkan Özaltun, Beyşehir’in talep gelen dış mahallelerinde Tarım Köy Projesi dahilinde yeni toplu ev alanları oluşturmak istediklerini de belirterek, “Konya’da olur ya de ilk olabilecek Tarım Köy projesinin çalışmaları arkadaşlarımız kadar yapılıyor. TOKİ’ye bu konuda müracaatımızı yaptık. Bu proje dahilinde bin veya bin 200 metrekarelik bir alanda dubleks villa tarzı konutlar yapı ettirmek istiyoruz. Bu konutların önünde birer hobi bahçesi özelliğinde bahçe, ardındaki 10 büyükbaş hayvanın barındırılabileceği ahırlar ve ev sahibinin aracını koyabileceği bir garaj olmasını planlıyoruz. Bunun kroki projesi hazırlandı. TOKİ Başkanlığımıza da gönderdik. Eğer bu proje gerçekleşirse Konya’da bir ilki daha hayata geçirmiş olacağız” şeklinde konuştu.