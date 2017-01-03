Beyşehir’de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesi Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Murat Özaltun, 2014’ten bu yana Beyşehir için çok farklı projelere meclis üyeleriyle birlikte imza attıklarını söyledi.

Konuşmasında yeni̇ projelerden de bahseden Özaltun, şunları kaydetti̇:

“Vatandaşlarımızın en büyük isteği otopark sorununun çözümü. Bunun için adımlar atıyoruz. Belki kökten çözmek mümkün değil. Belli bir mesafe kaydettik. Birlik ve beraberlik içinde altından kalkamayacağımız sorun yok. 2017 ilçemizin yılı olacak.”

Toplantıyı takip eden Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner de kısa bir süre önce göreve başladığını belirterek, “İlk defa Büyükşehir sınırları içerisinde olan bir ilçede görev yapıyorum. Sizlerin desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.” dedi.