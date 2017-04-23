Beyşehirde yenilenen şadırvan meydanı göz kamaştırıyor

Şehir Halkı merkezinde İlçe Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların arkasında çehresi değişen ve yepyeni bir görünüme kavuşan şadırvan meydanı, çevresindeki esnaflardan gelen talep üzerine modern bir yer altı tuvaletine de kavuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, çarşı merkezinde Atatürk Anıtı aleyhinde yer alan Şadırvan Meydanı’nda bir dizi yeni düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından şadırvan meydanının ilçeye uygu bir görüntüye büründüğünü gösteren Özaltun, şunları kaydetti: “Şadırvan çevresindeki esnaflarımızla yürüttüğümüz istişarenin gerisinde kısa zaman içerisinde Belediye olarak harekete geçtik ve taleplerinin yerine getirilmesi doğrultusunda çalışmalara başladık. Burada, eskisini yıkarak daha modern yeni bir şadırvan uygulamasını hayata geçirdik. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın talebi üstüne ilçe merkezinin en çağdaş yeraltı tuvaletini burada yapı ettik. Beyşehir’de Avşar Mahallesi’nden sonra yeraltı çöp konteyner sistemini bu bölgede uygulamaya koyduk. Şadırvan çevresinde yeşil alanlar oluştururken, ihtiyacı duyulan bir çayevi düzenlemesi de yaptık. Kentimizin değişik meslek kollarında etkinlik bildiren esnafının da olduğu en canlı, hareketli noktalarından olan bu alanımızda taksicilik yapan esnafımız da unutulmayarak, taksi durağı da yenilenerek hizmet vermeye başladı. Ayrı bir görünüme bürünen yeni şadırvan meydanımız ilçemize hayırlı olsun.”